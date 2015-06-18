Ученый, открывший ДНК, рассчитывает найти лекарство от рака через 2 года

Биолог Джеймс Уотсон, бывший в числе ученых, открывших двойную спираль ДНК, заявил, что медицинское средство от рака появится у человечества уже через два года. Об этом он рассказал в ходе своего визита в Москву, сообщает Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

«Если нам повезет, то они (лекарства от рака — прим. "Ленты.ру") точно станут доступны в течение двух лет. Возможно, нам не придется ждать 15 или даже 10 лет… Я надеюсь на это», — отметил Уотсон в беседе с представителями прессы.

Ученый также сообщил, что изучает рак уже много лет. «Геном — это своего рода инструкция для жизни, более 40 лет мы пытаемся найти инструкцию для раковых заболеваний. И с точки зрения того, как возникает рак, наша работа принесла некоторую пользу», — заявил он.

17 июня, после открытой лекции в Российской академии наук, Уотсону была возвращена его нобелевская медаль, которую он продал на аукционе Christie’s в декабре 2014 года. Ученый, чьи заработки и репутация в 2000-х годах серьезно пострадали из-за ряда расистских высказываний, собирался отдать вырученные на аукционе деньги на поддержку научных институтов и университетов. Медаль приобрел российский предприниматель и филантроп Алишер Усманов, специально с целью вернуть ее владельцу.

Расшифровка структуры ДНК в 1953 году считается одним из важнейших достижений мировой науки. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — макромолекула, обеспечивающая хранение, передачу и реализацию генетической информации. Структура двойной спирали ДНК была предложена Френсисом Криком и Джеймсом Уотсоном на основании рентгенограмм, полученных Морисом Уилкинсом и Розалиндой Франклин. Позже эта модель строения ДНК была доказана, а работа Уотсона и Крика была отмечена Нобелевской премией 1962 года. Среди лауреатов не было скончавшейся от рака Розалинды Франклин, так как премия не присуждается посмертно.