Листья гибискуса убивают раковые клетки

Розелла, или гибискус сабдариффа, - растение, цветки которого используются для приготовления напитка каркаде. Листья гибискуса жители Африки употребляют в пищу сырыми, а также добавляют в различные соусы и супы. Специалисты из Института пищевых технологий выяснили: полифенольный экстракт листьев розеллы убивает клетки меланомы (рака кожи), передает meddaily.ru со ссылкой на Zee News.

По словам исследователей, экстракт устраняет раковые клетки без негативных последствий для здоровых клеток. Ученые уверены, что употребление экстракта листьев гибискуса в дополнение к основному лечению принесет пользу людям, страдающим от рака кожи. На ранней стадии меланома излечима, но, к сожалению, если болезнь вовремя не заметить, то она с легкостью распространяется по всему организму.

В борьбе с меланомой могут помочь и другие средства. Например, лиламин (антимикробное соединение из сосны) блокирует сразу три пути переноса холестерина, подпитывающего рак кожи. Правда, данное соединение токсично и для здоровых клеток. Вероятно, ученым удастся придумать метод доставки лиламина прямо к опухоли в обход здоровых клеток.