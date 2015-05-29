Тест на беременность спас парню жизнь

Один из пользователей популярного ресурса Reddit разместил фотографию, на котором его друг демонстрирует положительный тест на беременность. Мужчина просто решил пошутить, но благодаря комментариям пользователей ему удалось спасти себе жизнь, пишет scienceblog.ru.

Мы сейчас не будем пытаться выяснить, что побудило молодого человека сделать тест на беременность, но эта шутка позволила предотвратить развитие серьезного и очень опасного заболевания.

Естественно, эта фотография собрала очень много веселых комментариев, пока один пользователь не посоветовал тому, кто сделал этот тест, обратиться к онкологу. Пользователь написал, что положительный тест на беременность у мужчин может свидетельствовать о раке яичек. При этом он добавил, что если они ему не верят, то пусть просто почитают в Google.

Позже подобный комментарий написал еще один пользователь. Он посоветовал врачу так и сказать, что делали тест, а он оказался положительным. Оказалось, что эти люди были абсолютно правы.

Reddit рассказал об этих советах своему другу, который решил прислушаться к ним и записался на обследование. Оказалось, что комментарии спасли ему жизнь. В результате исследования у парня действительно обнаружили опухоль, но она была маленькая и находилась на ранней стадии, поэтому легко поддалась лечению.

Тесты на беременность реагируют на наличие гормона хорионического гонадотропина. Он вырабатывается в организме женщины во время беременности. Помимо этого, данный гормон может вырабатываться и при некоторых раковых заболеваниях. При раке яичка у мужчин ХГЧ сначала попадает в кровь, а потом в мочу. В среднем рак яичек диагностируется у мужчин примерно в 40-летнем возрасте, но бывают случаи, когда это заболевание возникает и в более раннем возрасте. Независимо от стадии порядка 90% мужчин успешно излечиваются от этого недуга.