Учёные выяснили: малина уничтожает раковые клетки

Специалисты из Университета Клемсона провели исследование на животных. Они выяснили: малина уничтожает раковые клетки. Ученые давали животным вытяжки из малины. В результате больше 90% клеток опухоли кишечника погибали, пишет meddaily.ru со ссылкой на "Medikforum".

Давно известно, что малина обладает антиоксидантными свойствами. Исследователи считают: в малине также есть особый противораковый компонент. По словам специалистов, ни один из известных антиоксидантов не способен разрушить 90% раковых клеток. Кроме того, вероятно, рак убивает определенное сочетание веществ, содержащихся в малине.

Раньше ученые предполагали, что победить рак могут лишь некоторые сорта малины, например, черная малина. Исследователи доказали: это не так. С опухолью справляется любой сорт этой ягоды. Малина обладает и другими полезными свойствами. В ней много витамина С, который важен для мужской фертильности, и магния, участвующего в производстве тестостерона. Также ягоды спасают сперму от окислительного стресса.