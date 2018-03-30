В детском садике на Закарпатье обнаружили туберкулез

В закарпатском Берегове недавно произошло из ряда вон выходящее событие — в одном из дошкольных учреждений у работницы кухни обнаружили туберкулез. Проблему рассматривали даже на сессии городского совета, пригласив районного фтизиатра. Конечно, ситуация не из приятных. Впрочем, местные депутаты сосредоточили свое внимание только на этом досадном факте, не слишком утруждаясь настоящими причинами проблемы.

Фтизиатр Береговского района Людмила Бенёвская говорит, что показатели заболеваемости туберкулезом вообще в Украине стали резко ухудшаться с 1995 года. В то время больницы не были обеспечены нужными препаратами, а большинство людей практически не лечилось. В результате сейчас имеем весьма неутешительную картину. В Европе считается эпидемией, если уровень заболеваемости составляет 30 человек на 100 тысяч населения. То есть с эпидемией туберкулеза мы живем уже десять-двенадцать лет. В Украине в 2006 году он достиг показателя 83,2 на 100 тысяч.

Но вернемся к ситуации, воз­никшей в Берегове. Заместитель городского головы Ольга Бизиля говорит, что городское управление образования провело собственное расследование, чтобы найти виновных: «Комиссия тщательно изучила вопрос. Эту женщину, как и остальной персонал из группы риска, медики обследовали два раза в год. То есть к врачам или учителям претензий быть не может. Сейчас в дошкольном учреждении проведены все профилактические мероприятия, коллектив и дети находятся под постоянным контролем, случаев заболевания туберкулезом не обнаружено».

Это подтверждает и районный фтизиатр. «Депутаты обратили внимание только на досадный случай в детском садике, а о том, что в городе просто катастрофическая ситуация с заболеваемостью туберкулезом, никто и слышать не хочет, — рассказывает Людмила Бенёвская. — На сессии горсовета никого не интересовала проблема в целом, речь шла только об этом случае. Но виновных здесь действительно нет. 28 августа 2007 года женщина прошла флюорографию, все показатели были в норме. Но потому что у нее был еще сахарный диабет и ослабленный иммунитет, осенью заболела туберкулезом. С жалобами на кашель обратилась к терапевту, таким образом и обнаружили заболевание. Следует отметить, что подобных случаев в прошлом не зафиксировано».

Сейчас на учете в районном тубдиспансере находится 1486 человек, из них 1200 уже пролечили. Но они все равно входят в группу риска, поскольку не застрахованы от рецидива. А наи­большую опасность для окружающих представляют больные с активной формой туберкулеза — таких в районе зарегистрировано 212. Почти половина из них — 99 человек — проживают в Берегове. «Только в прошлом году в городе выявлено 28 человек, впервые заболевших туберкулезом, — рассказывает Людмила Бенёвская. — Восемь из них имели тяжелую форму, 11 — представляющую наибольшую опасность (заразную)».

Врачи утверждают, что самым проблематичным в отношении туберкулеза для Берегова является микрорайон на окраине города. Здесь высокая скученность народа. А болеют зачастую те, кто злоупотребляет спиртным, ведет нездоровый образ жизни. В городе есть общежитие на улице Гагарина, расположенное напротив интерната для детей-сирот. Это настоящий бомжатник, практически все его жильцы — потенциальные пациенты тубдиспансера.

Другая горячая точка — цыганский табор в противоположном конце города. На диспансерном учете в Берегове находится 138 ромов — больше всего среди всех групп населения. В Закарпатье в течение трех лет проводилась областная целевая программа «Ромское население». Согласно ее данным, показатели заболеваемости ромов туберкулезом значительно возросли. В 2006 они достигли 525,9 на 100 тысяч населения! При том, что средний показатель по Закарпатью в прошлом году составлял 59,7 на 100 тысяч. Это дает основания утверждать, что ситуация сложилась действительно из ряда вон выходящая.

Кроме общей высокой заболеваемости туберкулезом, в Берегове имеется еще одна проблема — туберкулезное отделение (на 42 койки), которое не отвечает санитарным требованиям. Столетнее здание не видело капитального ремонта десятки лет. И только в этом году, наконец, при помощи голландских миссий, здесь обновили крышу. Но проблемы все равно остались. Устаревшая канализация практически не работает. Стыдно сказать — все стоки собирают в выгребную яму во дворе. Хотя нелишне, пожалуй, напомнить: в таком специфическом отделении обязательно должны быть установлены очисные сооружения, чтобы не допустить распространения палочки Коха. Вдобавок, когда идут дожди, сточные воды выходят на поверхность... Только недавно ликвидировали здесь водосток с ближайшей горы, так как постоянно подмывало фундамент.

Заведующий туберкулезным отделением Иосиф Бубряк подчеркивает, что здание расположено в довольно неудобном месте: с одной стороны — городское кладбище, с другой — гора и конно-спортивная база. А забора нет. Отапливается помещение углем и дровами. Такого уже нигде в цивилизованном мире не встретишь. А историческому рентген­аппарату — 40 лет, он уже давно исчерпал свой ресурс.

Неоднократно поднимали вопрос о перенесении туботделения в более приспособленное помещение. Ольга Бизиля говорит, что руководство области предложило депутатам райсовета дать согласие на то, чтобы перенести туботделение в село Гут, на территорию бывшего военного городка. По плану комплекс должны были надлежащим образом обустроить, чтобы условия содержания больных отвечали европейским стандартам. Из областного бюджета предполагалось выделить немалые средства. Таким образом население города и района было бы защищено от контакта с больными. Вопрос рассматривался на сессии райсовета, но положительного решения от депутатов так и не дождались.

«К сожалению, наши депутаты не понимают, что это было бы хорошо и для города, и для района: новые рабочие места, приличная зарплата работникам, замечательные условия. И главное — мы бы действительно снизили уровень заболеваемости туберкулезом по Береговщине», — считает Людмила Бенёвская.

Дело в том, что туберкулезное отделение не является учреждением закрытого типа. Больные могут посещать любые общественные учреждения, в частности и городские кафе. Поэтому заболеваемость туберкулезом и возрастает.

В последнее время в районе фиксируются случаи заболевания костным туберкулезом: передается он через пищевые продукты — прежде всего мясо-молочные. Недуг поражает суставы, из-за чего больной может на всю жизнь остаться инвалидом. В прошлом году было зафиксировано четыре случая, а в этом — уже три. И это несмотря на то, что, согласно официальным данным, в районе нет больных животных. А откуда тогда появляется это заболевание?

Врачи утверждают, что туберкулез перестал быть болезнью бедных: в Украине им болеют представители всех слоев населения. Поэтому в очередной раз подчеркивают — нужно вовремя выявлять болезнь и вовремя начинать лечить.

По уровню заболеваемости туберкулезом Украина занимает второе место в Европе, уступая только России.

По данным Министерства здравоохранения, на диспансерном учете сегодня пребывают 585110 больных, из них с активной формой туберкулеза — 93195.

В прошлом году заболеваемость туберкулезом, по сравнению с предыдущим годом, несколько снизилась: среди взрослого населения на 4,1%, среди детей (до 14 лет) — на 2,1%. При этом зарегистрировано увеличение частоты случаев этого опасного недуга среди сельского населения — на 1,4%. В 2007 году, впервые за последние десять лет, заболеваемость туберкулезом жителей села на 6,4% превысила аналогичный показатель для городского населения.

Среди пораженных палочкой Коха преобладают социально незащищенные граждане (безработные, пенсионеры, бомжи).

В 2007 году умерло 10423 больных туберкулезом.

Ухудшению эпидемической ситуации с этим заболеванием способствует эпидемия ВИЧ/СПИДа. С 2002 г. количество больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом увеличилось в 10 раз. Более 30% ВИЧ-инфицированных болеют туберкулезом и около 40% из них от него умирают. Растет также количество больных химиорезистентным туберкулезом, что вызывает особую обеспокоенность специалистов. Между тем общегосударственные меры по преодолению эпидемии не дают ожидаемых результатов.

Александр ВОРОШИЛОВ,Зеркало недели