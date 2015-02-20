Три сухофрукта, защищающие от рака

Курага или урюк, неважно как называют сушеный абрикос, несомненно, одно, это просто кладезь полезных веществ, пишет medinfo.ua.

Научно доказано, что сушеные абрикосы оказывают благоприятное воздействие на сердечную мышцу, благодаря содержанию калия, кроме того, курага отличная профилактика онкозаболеваний.

В составе этого "чудо-сухофрукта" - фосфор, железо, кальций, каротин, витамин В5.

Инжир – профилактическоe средство от рака, нормализует деятельность щитовидной железы. Кроме того, сушеный инжир способствует выведению паразитов из кишечника. Применяется в качестве народного средства при лечении бронхита.

Чернослив – еще один подарок природы для вашего здоровья. Пожалуй, первое, на что оказывает благотворное влияние сушеная слива – это желудочно-кишечный тракт. Настой из чернослива способствует избавлению от запоров и нормализации работы системы пищеварения.

К тому же, чернослив полезен и тем, у кого есть проблемы с сердцем и высоким давлением. Кроме того, считается, что чернослив полезен при болезнях почек, ревматизме, заболеваниях печени и при атеросклерозе. А благодаря высокой концентрации витамина А, он еще и улучшает зрение.