Большинство видов рака возникают из-за случайного деления клеток

Группа исследователей в США пришла к выводу, что большинство разновидностей рака возникают у пациентов из-за случайного деления клеток, передает Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, возникновение болезни не связано с генетикой, окружающей средой или образом жизни, полагают специалисты.

В рамках своего исследования ученые исследовали 31 тип рака и не обнаружили влияния внешних либо генетических факторов в 2/3 случаев.

При этом улучшение качества жизни и экологии может предотвратить возникновение рака легких и опухолей кожного покрова.