Большинство видов рака возникают из-за случайного деления клеток
11:32, 02 января 2015Рак излечим
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Возникновение болезни не связано с генетикой, окружающей средой или образом жизни, полагают специалисты
Фото: infosmi.net
Группа исследователей в США пришла к выводу, что большинство разновидностей рака возникают у пациентов из-за случайного деления клеток, передает Русская служба Би-Би-Си.
Таким образом, возникновение болезни не связано с генетикой, окружающей средой или образом жизни, полагают специалисты.
В рамках своего исследования ученые исследовали 31 тип рака и не обнаружили влияния внешних либо генетических факторов в 2/3 случаев.
При этом улучшение качества жизни и экологии может предотвратить возникновение рака легких и опухолей кожного покрова.
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