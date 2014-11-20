Мобильная женская консультация фонда Ахметова обследовала более 500 женщин в Мариуполе

Мобильная женская консультация (МЖК) фонда Рината Ахметова обследовала более 500 женщин из числа переселенок в Мариуполе. Как сообщили УНИАН в Гуманитарном штабе Рината Ахметова, диагностический комплекс начал работу в городе 15 октября в рамках сотрудничества Гуманитарного штаба Рината Ахметова и Мариупольского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Мариупольского горсовета.

Ежедневно около 20 пациенток из числа вынужденных переселенцев и женщин, имеющих инвалидность 1-2 групп, в том числе и женщины на инвалидных колясках, проходят комплексное обследование органов репродуктивной системы: маммографическое обследование, осмотр у маммолога, гинеколога, ультразвуковое исследование. По словам Виктории Мыколаюк, руководителя программы «Рак излечим» фонда Рината Ахметова, бесплатную, качественную и анонимную комплексную диагностику органов репродуктивной системы могут пройти женщины из числа вынужденных переселенцев, а также женщины из семей в сложных жизненных обстоятельствах.

«Мобильная женская консультация дала большой социальный толчок: только за первые недели работы автокомплекса в Мариуполе «горячая линия» Гуманитарного штаба Ахметова зафиксировала более 400 обращений от женщин, желающих прийти на обследование, – рассказывает Виктория Мыколаюк. - За время работы МЖК у 15 женщин в Мариуполе обнаружили подозрение на онкологическое заболевание на ранней стадии. Сейчас все они проходят дообследования с целью окончательного установления диагноза, а в случае его подтверждения сразу же начнут лечение, которое на этой стадии болезни эффективно на 95%». Мобильная женская консультация продолжит работать в Мариуполе, на территории Мариупольского онкодиспансера, предварительно до 5 декабря.

*** «Мобильная женская консультация» - это специализированный 18-метровый автопоезд, созданный по европейскому образцу для комплексного обследования органов репродуктивной системы примерно в 5000 женщин в год. Внутри этой клиники на колесах есть два специализированные кабинеты - гинекологический - с аппаратом УЗИ, кольпоскопом, инвентарем для уборки цитологического материала, и маммологический кабинет - где женщинам делают маммографию молочных желез. Начиная с 2012 года, на базе «Мобильной женской консультации» - совместного проекта фонда Ахметова и Национального института рака – осмотр прошли 4423 женщины. У десятков женщин был обнаружен рак на ранних стадиях, они прошли лечение и сейчас здоровы.