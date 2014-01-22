Первая помощь при обморожении кожи лица

Сейчас, когда столбик термометра почти всегда находится ниже пометки -10 градусов, особенно важно защитить те участки нашего тела, которые не закрываются одеждой - то есть лицо. Ирония состоит в том, что именно его мы не жалеем, подставляя морозу и ледяному ветру, а ведь оно является основой нашей красоты и привлекательности. Кроме того, сильный ветер сушит кожу, что ускоряет процесс старения и углубления морщин, пишет Lady.tochka.net.

Необходимо знать, как уберечь лицо, или хотя бы быстро и безболезненно побороть последствия.

1. По крайней мере за полчаса до ухода из дома, нанесите на лицо защитный крем, соответствующий типу кожи.

2. Когда идет дождь и дует жесткий ветер, нужно обязательно поднимать воротник, подкладывать теплый платок.

3. Если вы таки заморозили лицо, не трите щеки сильно – они должны прогреваться медленно. Перед сном на 10 минут положите на щеки теплый компресс из ромашкового чая. Затем высушите кожу и смажте ее толще, чем обычно увлажняющим кремом.

4. Если обморозили нос – растворите чайную ложку борной кислоты на стакан горячей воды. Пропитайте марлю, оберните теплым раствором и поместите его на нос. Держите, пока не прогреется. Вы должны сделать 5 компрессов. В конце сухой нос нужно намазать камфоровым маслом.

5. Переохлаждение головы еще более опасно. Оно не только болезненно, но также приводит к тяжелым заболеваниям, и даже синуситу. Поэтому в холодную погоду не выходите из дома без головного убора, который независимо от моды закрывает виски и лоб.

Если дело все же дошло до охлаждения головы – по возвращении домой нужно втирать в виски мазь потепления и обернуть голову полотенцем или подышать горячим паром. Просто наклоните лицо над миской с горячей водой с солью и подышите около четверти часа.