Профилактическими средствами от гриппа злоупотреблять опасно, об этом УНИАН рассказал профессор Аркадий ФРОЛОВ.

«Если вы оказались в очаге инфицированных - на работе, в общественном транспорте или дома - рекомендую прибегнуть к профилактическому препарату амизон. Употребляйте его по таблетке дважды в день после завтрака и ужина, запивая большим количеством жидкости, на протяжении 3-5 дней. Однако, если у Вас есть чувствительность к препаратам йода, его употреблять не следует.

Можно применять и аптечные фитопрепараты - настойку эхинацеи пурпуровой или элеутерококка по 10-15 капель трижды в день.

Однако увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует. Иначе можно сильно разбалансировать свою иммунную систему. Чтобы уберечься от гриппа, целесообразно принимать витаминные препараты. Особенно витамин С хорошо способствует борьбе с вирусной инфекцией.

С целью профилактики гриппа также чаще будьте на свежем воздухе, придерживайтесь режима труда и отдыха".