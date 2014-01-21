Завтра в Украине будет снежно

Завтра, 22 января, в южных областях Украины, в Днепропетровской и Донецкой областях ожидаются мокрый снег, днем с дождем, местами сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, местами сильный гололед.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью будет колебаться от 8° до 3° мороза, днем около 0°. В Крыму будет идти дождь, местами сильный, температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

На остальной территории будет идти снег, в центральных, а днем в восточных областях местами сильный снег, метели (днем в западных и северных областях небольшой снег). Температура ночью 8-13° мороза, на севере Левобережья до 18°, днем 5-10° мороза.

На Закарпатье ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура в течение суток 0-5° тепла.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северных и западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области будет облачно. Ночью будет идти умеренный, а днем небольшой снег. Температура в Киевской области ночью 8-13°, днем 5-10° мороза. В г. Киеве температура ночью 10-12°, днем 7-9° мороза.