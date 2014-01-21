Черкащина: в аварии погибли муж и жена, двое детей - в больнице

В Черкасской области в аварии при участии двух грузовиков и внедорожника погибли муж и жена, двое детей госпитализированы в больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, 20 января около 22.40, на 541-м километре автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка, 58-летний водитель автомобиля Honda CR-V не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там внедорожник столкнулся с полуприцепом, который буксировал автомобиль Scania, и после этого столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

В результате ДТП водитель автомобиля Honda и его 35-летняя женщина - жители Киева - погибли на месте происшествия, 10-летний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб левого плечевого сустава, а 5-летний ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб затылка. Дети госпитализированы в Уманскую городскую больницу.