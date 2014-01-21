Объятия - лекарство от депрессии

Простых человеческих объятий, которые сопровождают нас всю жизнь в отношениях родителей и детей, друзей и любовников, коллег и партнеров по работе. Главное «оружие» объятий – в нашем организме они поднимают уровень гормона окситоцина, который снимает депрессию и ощущение одиночества. А еще они как хорошее лекарство – стабилизируют артериальное давление, снижая риск инфарктов и инсультов.

Он был основан в США в 1986 году. Сначала как Национальный день объятий (National Hugging Day), а вскоре приобрел международный масштаб, пишет Психология. Имя автора этого праздника неизвестно, но считается, что придумали его студенты. Как положено студентам, они предложили в этот день заключать в дружеские объятья всех, кто попадется. Даже совершенно незнакомых, но понравившихся людей. И как это здорово! Ведь и те, кто обнимает, и те, кого обнимают, испытывают в этот момент чувство безопасности, любви и гармонии с собой и миром.

Сегодня психологическая и физическая польза объятий настолько абсолютизируется, что их стали производить за деньги! А именно – менее года назад в Лондоне открылась мастерская по их производству: 30 фунтов за 4-часовой сеанс. Чуть позже платные объятья включили в меню токийского бара. А в США появился гаджет Like-a-Hug, который представляет собой подключенный к компьютеру надувной жилет, обнимающий своего владельца, когда его страничка на Facebook зарабатывает «лайк».

Родом из детства

Тактильный контакт нужен всем, но детям в особенности. Причем маленьким мальчикам и девочкам в равной мере. Когда же наступает переходный возраст, мальчишкам полезнее контакт, выраженный в дружеской форме рукопожатий, похлопываний по плечу и т.д. А девочки-тинейджеры в 10–12 лет продолжают нуждаться в объятьях, причем потребность в них возрастает. А если ребенка мало обнимали, он может вырасти с ощущением пустоты, которая, в свою очередь, порождает страх контакта с новыми знакомыми. Проще говоря, он будет плохо и трудно сходиться с другими людьми. Скорее всего, это объясняется все той же физиологией. Ведь объятье дает нам ощущение защищенности и снимает тревожность за счет выработки окситоцина, а также эндорфинов, которые снимают боль и дарят ощущение эйфории. Последние, в частности, повышают стрессоустойчивость, точнее – мы на многое реагируем спокойнее именно благодаря эндорфиновой подпитке. В частности, на необходимость включать в свою жизнь ранее незнакомых людей.

Человеку требуется:

4 объятий в день для «выживания»

8 объятий за сутки в качестве поддержки

12 и более объятий для роста и целеустремленности

Объятье объятью рознь

И все же обниматься полезно только с теми, кого мы хорошо знаем. Объятье с незнакомцем имеет противоположный эффект, установила группа нейрофизиологов во главе с Юргеном Зандкюлером (Jürgen Sandkühler), главой Центра исследований мозга Медицинского университета Вены*. «Положительный эффект возникает только тогда, когда люди доверяют друг другу, когда связывающие их чувства взаимны. Если люди не знакомы или объятие не столь уж желанно с той или иной стороны, его последствия будут другими». Все дело опять же в синтезе окситоцина, гормона, который вырабатывается гипофизом для повышения близости между родителями, детьми и семейными парами. У женщин, например, уровень окситоцина резко повышается во время процесса родов и кормления грудью, чтобы усилить связь матери с ребенком. На незнакомца окситоцин вырабатываться не спешит. «Напротив, это может привести наш организм к стрессу, – продолжает Зандкюлер. – Дело в том, что в момент такого объятья невольно нарушается привычная дистанция между людьми, и это бессознательно воспринимается нами как угроза. В таких ситуациях наш организм начинает вырабатывать гормон стресса кортизол». Тут уж не до объятий! Как считают последователи теории стресса Ганса Селье, наш организм выбирает одну из двух реакций – или бей, или беги**.

* Сайт Medical University of Vienna – meduniwien.ac.at/homepage

** Г. Селье «Стресс без дистресса» (Прогресс, 1982).