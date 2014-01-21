Правила лечения гельминтоза у детей

Образ жизни здорового активного ребенка сам по себе зачастую предрасполагает к такому заболеванию, как гельминтоз. Именно так называется заражение глистами организма как ребенка, так и взрослого, пишет lady.tochka.net.

Глисты у детей – одна из самых частых проблем, с которой родители обращаются к детскому врачу. Если ребенок стал раздражительным, быстро устает, у него плохой аппетит, расстройство желудка, первое, что нужно сделать - это сдать анализы на глисты.

Глисты у детей: пути заражения

Частота заболеваемости и не специфическая симптоматика при заражении глистами у детей не всегда позволяют воспринимать проблему как серьезную, тем не менее гельминтозы приводят к общему истощению организма, быстрой утомляемости, вызывают развитие аллергических заболеваний, а, кроме того, иногда осложняются тяжелыми поражениями внутренних органов.

Гельминтами или глистами называют червей, которые способны паразитировать в организме человека – кишечнике, печени, легких и других внутренних органах.

Наиболее частый путь заражения - через загрязненную испражнениями почву при несоблюдении обычных санитарно-гигиенических правил (если не мыть руки и не чистить ногти после работы с землей, употреблять в пищу грязные овощи, фрукты и ягоды, которые лежали на земле). Дети, играющие с домашними животными, когда собакам и кошкам разрешается облизывать лицо и руки, могут заразиться гельминтами от них. Не последнюю роль в заражении глистами играют мухи и другие летающие и ползающие насекомые. На своих лапках и хоботке они переносят яйца глистов на продукты питания. Заражение глистами возможно и при случайном заглатывании воды при купании в водоемах.

Источниками гельминтов могут стать недостаточно термически обработанные мясо (особенно свинина) и рыба. Для полного уничтожения личинок и яиц глистов они должны подвергаться основательной термической обработке.

Глисты у детей: лечение

Лечение при заражении глистами назначает врач, и зависит оно от вида гельминтов, от степени заражения и уровня токсинов в крови, а также от продолжительности и осложнений заболевания. Во первых, необходима подготовка организма к выведению глистов. Для этого применяют растительные масла – тыквенное, льняное, а также некоторые медицинские препараты, которые способствуют выведению и связыванию токсических веществ жизнедеятельности глистов.

На втором этапе применяют противогельминтные средства. Используют как стандартные антигельминтные препараты из ассортимента аптек, так и мягко действующие растительного происхождения. Самыми эффективными средствами были и остаются отпускаемые по рекомендации и рецепту врача, среди которых имеются как специфического действия, так и противоглистные лекарства, применяемые независимо от вида паразита.

На третьем этапе противогельминтного лечения назначают препараты, которые восстанавливают функции органов желудочно-кишечного тракта, печени, почек, легких, препараты для стимуляции иммунитета, для нормализации обмена витаминов и микроэлементов.

Глисты у детей: гигиена

И еще несколько советов: приучите ребенка к тому, чтобы он всегда мыл руки после игр на улице, контактов с животными, а прежде всего перед едой.

В большинстве случаев правильным будет пролечить от глистов всю семью. Заболевание очень быстро передается от человека к человеку.