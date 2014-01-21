Как правильно выбрать успокоительное средство

Успокоительные средства в наше время считаются неплохим выходом во многих ситуациях, вызывающих перенапряжение нервной системы и стресс, пишет lady.tochka.net.

Не последнюю роль в популярности этих препаратов играет также большой выбор и сравнительная доступность их в аптеках без рецепта. Мы идем в аптеку, покупаем успокоительные таблетки, начинаем принимать и ждем решения проблемы. Если же не получаем ожидаемого результата — возвращаемся к провизору и спрашиваем новое, более сильное средство. Получаем замкнутый круг, не так ли?

Человек в повседневной жизни не всегда дает себе возможность самостоятельно успокоиться, расслабиться, уменьшить раздражительность, улучшить настроение, нормализовать сон. Наша жизнь слишком зависит от эмоций. Никто не поспорит, что когда на душе легко, кажется, что все возможно, когда же настроение на нуле, всё идет не так. Конечно, своеобразные успокоительные средства применялись во все времена: в Древней Греции предпочитали вино, во Франции XIX века это был абсент, у славян на эту роль подходит пиво или медовуха.

Покопавшись в истории, найдем очень много таких же натуральных доступных аналогов без рецепта врача. Но эффективность этих средств и в наши, и в прошлые времена весьма сомнительна: и осложнений много, и причина постоянно плохого настроения не убирается. Поэтому, говоря серьезно, если вы все-таки решили снять стресс и тревожность лекарственными средствами, то при выборе старайтесь отдавать предпочтение препаратам на основе растительных компонентов. И не забудьте проконсультироваться с врачом

Успокоительные средства: классификация

Вообще же успокоительными средствами называют разнородную группу фармакологических препаратов, оказывающих воздействие на активность центральной нервной системы.

По действию все успокоительные препараты делятся на несколько групп:

Седативные препараты - классические успокоительные средства, изготовленные на растительной основе, либо препараты с содержанием брома. Среди седативных препаратов чаще всего используются настои валерианы, пустырника, комбинированные растительные препараты и другие средства.

Транквилизаторы (анксиолитики) – группа психотропных лекарственных препаратов, которые используются для подавления тревоги, эмоционального перенапряжения, страхов и других психических расстройств.

Нейролептики – достаточно сильные препараты с ярким успокаивающим эффектом, применяющиеся в психиатрической практике.

Нормотимические средства – психотропные препараты, используемые для стабилизации настроения у психически больных людей.

Наиболее применяемыми и безопасными являются препараты первой группы растительного происхождения. Но в любом случае лучшим успокоительным средством будет препарат, который вам подобрал специалист(терапевт, семейный врач, кардиолог, психотерапевт или психиатр).

Успокоительные средства: действие препаратов

Преимуществом успокоительных средств является снижение уровня нервного напряжения, снижения риска возможных осложнений, вызванных стрессом. В то же время, как и у всех медицинских препаратов, у этих тоже существуют недостатки.

Часто такие лекарства вызывают привыкание, и у человека возникает потребность в более сильных препаратах. Это легко вызывает развитие психологической зависимости: в любых жизненных сложностях человек начинает надеется только на препарат. Также многие успокаивающие средства имеют ряд побочных эффектов, поэтому всегда консультируйтесь с врачом перед их применением.