В Одессе обледенели электропровода, возможны обрывы

Одессе произошло обледенение контактного провода электротранспорта.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, в связи с ухудшающимися погодными условиями в Одессе происходит обледенение контактного провода.

«Покрываясь льдом, провода искрят, нарушается токоприемность, возможны обрывы. Для обеспечения бесперебойной работы городского электротранспорта коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс» ведется работа по очистке контактной сети города от наледи», - сообщили в департаменте.

Мэрия просит горожан быть предельно внимательными на улицах города, а о случаях обрывов провода сообщать в диспетчерский центр «Одесгорэлектротранс».

Как сообщили УНИАН в секторе профилактической работы управления ГАИ Главного управления МВД Украины в Одесской области, Госавтоинспекция также обращается к водителям и пешеходам в связи с ухудшающимися погодными условиями.

«20-21 января в Одессе температура воздуха ночью от нуля до минус одного градуса, на севере области значительное ухудшение погоды - метели, налипание мокрого снега, гололедица, порывы ветра, температура воздуха минус один – минус шесть», - сообщили в секторе.