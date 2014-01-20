В Одессе женщина выбросилась с 6-го этажа городской поликлиники

В Одессе 20 января женщина пыталась покончить с собой, выбросившись с 6-го этажа здания городской поликлиники.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Одесского городского совета, женщина выпала из окна одесской городской поликлиники №6.

«Вызов в диспетчерскую скорой помощи поступил в 10:02, и в 10:10 бригада прибыла на место происшествия. До приезда бригады скорой помощи состояние пациентки контролировалось врачами поликлиники. Женщина госпитализирована в приемное отделение городской клинической больницы №1 с диагнозом – политравма, травматический шок. Состояние пациентки стабильное тяжелое», - сообщили в департаменте.

В нем утверждают, что, по предварительной информации, женщина не обращалась на прием ни к одному из врачей поликлиники.

«Как сообщил муж пациентки, это не первая ее попытка суицида», - заявили в департаменте.