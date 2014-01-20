В Виннице госпитализирован 7-летний школьник, которого травмировал троллейбус.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВС Украины в Винницкой области, происшествие произошло сегодня около 9 часов утру.

По предварительным данным милиции, мальчик начал выходить на остановке, однако двери закрылись. Дверями зажало рюкзак школьника, а ребенок остался снаружи. Водитель не заметил этого и, продолжая движение, несколько метров протянул мальчика по дороге. Не удержавшись, школьник попал под заднее колесо троллейбуса.

В результате происшествия ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в детскую клиническую больницу. В настоящее время медики оказывают потерпевшему помощь и устанавливают тяжесть травм, а милиция выясняет обстоятельства инцидента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции.

Следствием будет дана правовая оценка действиям водителя троллейбуса.