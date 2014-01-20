В США разрешили проверять новорожденных на умственную отсталость

Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) впервые выпустило на американский рынок постнатальный тест, позволяющий по анализу крови новорожденного выявить у ребенка генетическую склонность к задержке развития и умственной отсталости, сообщается в пресс-релизе ведомства.

По данным Национальных институтов здоровья США (NIH) и Американской академии педиатрии (AAP), различные формы отставания в интеллектуальном развитии наблюдаются у 2-3 процентов американских детей. В основе большинства из таких нарушений лежат хромосомные аномалии.

Разработанный калифорнийской компанией Affymetrix тест CytoScan Dx Assay позволяет по капле крови младенца провести полногеномный анализ и выявить хромосомные вариации различных типов, размеров и локаций в специфических участках генома, ассоциированных с нарушениями интеллектуального развития. Тест не предназначен для пренатального скрининга или выявления предрасположенности к другим генетически обусловленным состояниям или заболеваниям.

Проверка эффективности CytoScan Dx Assay на примере 960 образцов крови показали его превосходство над другими применяемыми методами выявления хромосомных аномалий, такими, как кариотипирование и флуоресцентная гибридизация (FISH-тест).

Как подчеркнул представитель FDA Альберто Гутьерес (Alberto Gutierrez), внедрение нового метода в клиническую практику поможет раньше выявлять возможные причины задержки развития, позволяя медикам и родителям на более раннем этапе обеспечивать детям необходимую помощь и поддержку.

В больницах всех 50 штатов США последние полвека осуществляется национальная программа скрининга всех новорожденных на генетически обусловленные заболевания, доступные к выявлению по анализу крови, включая серповидноклеточную анемию и кистозный фиброз (муковисцидоз). К настоящему времени скрининг охватывает 29 таких заболеваний. Будет ли тестирование с помощью CytoScan Dx Assay включено в национальную программу скрининга новорожденных, не сообщается.

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