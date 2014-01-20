Опубликован список стран, где питаются лучше всего

Союз организаций Oxfam составил рейтинг стран, который показывает, как обстоит ситуация с питанием в мире. Лучше всего себя чувствуют жители Нидерландов, а хуже всего - жители Чада. Итак, эксперты оценивали, доступен ли людям достаточный объем пищи, могут ли они себе позволить ее, каково качество продуктов и насколько распространены болезни, связанные с питанием.

Оказалось, в Нидерландах цены на продукты низкие, рацион жителя этой страны довольно разнообразен, а уровень распространения диабета не высок. Правда, здесь довольно высокий уровень ожирения - примерно у каждого пятого Индекс массы тела превышает 30 (норма - 18-25). За Нидерландами идут Франция, Швейцария, Дания, Швеция, Австрия, Бельгия, Ирландия, Италия, Португалия.

А вот в Чаде еда особо не питательна и отличается высокой стоимостью. Также страдают гигиенические нормы, в которых готовятся продукты. Каждый третий ребенок в Чаде имеет недостаточный вес. С этой страной рядом стоят Эфиопия и Ангола. Внизу рейтинга также оказались другие африканские страны и Йемен.

Исследование показало: самая доступная еда - в США. А наименее доступная - в Анголе. Лучшее качество еды - в Исландии, а худшее - на Мадагаскаре. Выше всего уровень диабета отмечается в Саудовской Аравии (18% имеют диабет и треть - ожирение), ожирения же - в Кувейте (42% страдают ожирением). В США и Египте треть населения имеют ожирение.

Среди стран со средним доходом вопрос ожирения также актуален. Самые тревожные показатели на Фиджи, в Мексике и Венесуэле. Почти не страдают ожирением в Бангладеш, Непале и Эфиопии. В исследование не был включен остров Науру, где 71% населения имеет ожирение.

Недоедание особенно стоит в Бурунди (67% населения плохо питаются, а 35% детей имеют недостаточный вес). Далее в списке стран с проблемой недоедания идут Йемен, Индия и Мадагаскар. В Индии 44% детей имеют сниженный вес. Это самый значительный показатель в мире.

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