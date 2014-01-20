На этой неделе в Украине будет морозно и снежно

В течение этой недели и в начале следующей в большинстве регионов Украины будут преобладать низкие температуры воздуха и снег.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«На протяжении ближайшей недели и в начале следующей в большинстве регионов Украины будут сохраняться сложные погодные условия... В центральных, южных и восточных областях возможны сильные снегопады, метели и порывы ветра», - сказал Кульбида.

По его словам, в этот период в западных и северных областях сильных снегопадов ожидать не стоит, а в Крыму и Закарпатье могут пройти дожди.

Наиболее низкая температура воздуха, по прогнозам Гидрометцентра, на этой неделе ожидается на востоке и северо-востоке страны, где минимальная температура воздуха ночью составит 25 градусов мороза.

Теплее всего будет в Крыму и Закарпатье, где столбики термометров поднимутся выше нуля.

На остальной территории Украины ночью ожидается 5-10 градусов мороза, а в отдельные дни - до 15 градусов мороза.

Днем в большинстве областей синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха.

При этом Кульбида отметил, что на текущей неделе возможно налипание мокрого снега и гололед, что, по его словам, существенно осложнит движение автотранспорта в большинстве регионов страны.

Кроме того, Укргидромецентр предупреждает о возможных проблемах с электроснабжением во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях в связи с обледенением линий электропередач.

По его словам, в Карпатах также сохраняется лавиноопасность. «Хочу предупредить, что в Закарпатье, особенно в Ивано-Франковской области, сохраняется опасность схода лавин», - сказал Кульбида.

Вместе с тем, он подчеркнул, что все эти природные явления являются характерными для конца января, и никаких экстраординарных погодных условий в Украине в ближайшее время не ожидается.