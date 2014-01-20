Хроническая постродовая депрессия опаснее, чем можно представить - исследование

После родов у многих женщин появляется слезливость и скачки настроения. Но у некоторых эти симптомы не проходят. Тогда развивается хроническая постродовая депрессия. Ученые решили разобраться в причинах ее появления, пишет Medical News Today.

Итак, постродовую депрессию обычно диагностируют в первые 4-6 недель после родов. И сама она, как правило, не проходит. То есть симптомы становятся менее выраженными, но все равно находятся на отметке, превышающей норму.

Согласно статистике, 38% женщин с постродовой депрессией сталкиваются с хроническими симптомами. Среди получавших медицинскую помощь 50% страдали от депрессии минимум один год после родов. А в условиях отсутствия помощи у 30% депрессия длилась до трех лет.

Самыми значительными факторами риска были плохие отношения с партнером, сексуальное насилие, стресс и существовавшая до этого депрессия. А вот болезненный ребенок не повышал риск длительной депрессии.

Меддэйли