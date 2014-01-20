Ученые нашли механизм, защищающий сердце в экстремальных условиях

Иммунная система играет важную роль в реакции сердца на повреждения. Считалось, что в организме присутствует один вид макрофагов - иммунных клеток. Но Медицинская школа Вашингтонского университета выяснила: на самом деле, в теле функционирует, как минимум, два типа макрофагов.

В сердце они хранятся в двух основных "банках". Один отвечает за регенерацию, рост сосудов и восстановление тканей, а второй - за воспаление и повреждение сердца. Запас макрофагов формируется на стадии эмбрионального развития и сохраняется во взрослом возрасте, пишет DNA India.

Помимо сердца, макрофаги можно найти в мозге и печени. В сердце поддерживается популяция эмбриональных макрофагов и небольшое количество взрослых макрофагов из крови. Во время повышения давления из крови привлекается к сердцу больше взрослых макрофагов, которые заменяют эмбриональные. Это позволяет сердцу выдержать экстремальные условия.

Меддэйли