В Николаеве задержали женщину, выбросившую новорожденного младенца

Сотрудники милиции в Николаеве задержали женщину, которая подозревается в том, что выбросила в мусорный контейнер по ул. Самойловича своего новорожденного ребенка.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью Николаевского городского управления милиции, вечером 17 января жительница Корабельного района, которая увидела в мусорном баке полиэтиленовый пакет с тельцем ребенка, завернутым в тряпки, сообщила об этом в милицию.

Правоохранители получили информацию от граждан о том, что роженицей могла бы быть 39-летняя жительница района, которая находилась в положении. На следующий день сотрудники уголовного розыска Николаевского городского управления милиции и Корабельного райотдела милиции установили личность горе-матери и нашли ее в одном из питейных заведений во время распития спиртных напитков.

"По словам женщины, на улице у нее внезапно начались преждевременные роды и ребенок родился мертвым. Женщина решила быстро избавиться от ноши. Завернув ее в пакет и, спрятав сверток под пальто, начала искать мусорный контейнер", - сообщает ведомство.

При проведении медицинского осмотра роженицы врачи подтвердили факт родов, но в медицинском учреждении на учете по беременности женщина не стоит. Она объяснила это тем, что нет денег на то, чтобы оплачивать медицинские услуги.

Задержанная не имеет постоянного места жительства, проживает у разных знакомых и злоупотребляет спиртными напитками. Также, установлено, что женщина ранее уже рожала и также мертвого ребенка, кроме того, имеет двоих взрослых детей, которые живут отдельно и с матерью не общаются.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет следствие, назначено проведение соответствующих судебно медицинских экспертиз.