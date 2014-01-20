В Одессе «моржи» установили рекорд по массовости купания на Крещение

В Одессе «моржи» установили рекорд Украины по массовости купания на Крещение.

Как сообщил УНИАН руководитель «Одесского клуба моржей» Дмитрий Кульчицкий, в купании, которое состоялось сегодня на пляже «Ланжерон», принял участие 751 человек, что является рекордом Украины по массовости купания в холодной воде.

По словам Кульчицкого, который стал «моржом» 4 года назад, все желающие принять участие в установлении рекорда прошли официальную регистрацию. Самому младшему участнику нынешней акции – 1 год и 10 месяцев.

«Безопасность – превыше всего. Со спасателями у нас была договоренность. Глубина купания – не более 1,7 метра, продолжительность – не более 30 секунд. В воду входили по 20 человек под пристальным вниманием спасателей, которые обеспечивали безопасность мероприятия», - рассказал Кульчицкий. Он добавил, что сейчас организаторы акции занимаются официальным оформлением рекорда.

Во время регистрации каждый участник получил специальный талон, содержащий текст соглашения между ним и организаторами. В соглашении сказано, что данный человек зарегистрирован для попытки установить рекорд при массовом купании в холодной воде на Крещение. В нем также содержится предупреждение о том, что купание в холодной воде – серьезное занятие и подписант, осознавая это, берет на себя соответствующую ответственность за себя.

На пляже были установлены большие палатки, предназначенные для отдельного переодевания мужчин и женщин. Также военные развернули рядом полевую кухню и наливали людям, вышедшим из воды, горячий чай.

Как сообщал УНИАН, организаторы массового купания в Одессе на «Ланжероне» - общественная организация «Новое Будущее» и «Одесский клуб моржей». В 2013 году самое массовое в Украине купание (327 человек) на Крещение прошло в селе Ялта Донецкой области.