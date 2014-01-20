Во Львове гости кафе отравились тирамису

Во Львове на стационарном лечении остаются пять человек, из них двое детей, которые были госпитализированы с предварительным диагнозами «пищевая токсикоинфекция», «острая кишечная инфекция», «гастроэнтероколит» после употребления десерта в пиццериях города.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты львовской ОГА, состояние всех пострадавших на 7.00 20 января – средней тяжести.

Работниками СЭС внедряется план мероприятий по локализации вспышки. Продолжается медицинское наблюдение за контактными лицами.

Галицким районным отделом Львовского городского управления ГУ ГСЭС во Львовской области по факту пищевого отравления проводится расследование.

Потерпевшим пациентам в стационарных условиях проводится полный комплекс клинико-лабораторных обследований, предоставляется необходимый объем медицинской помощи в соответствии с клиническими протоколами, уверили в ОГА, прибавив, что ситуация контролируется.

Как сообщал УНИАН, во Львове в течение 15-17 января после употребления десерта в пиццерии с пищевым отравлением госпитализировано 5 человек, из них 2 детей.

По информации СЭС, все потерпевшие 13 и 16 января употребляли десерт “Тирамису” в пиццериях «Пицца Челентано».